Valentin Vacherot | Alcaraz mi ha impressionato per una cosa voglio sfidare ancora i più forti
Valentin Vacherot ha espresso ammirazione per Alcaraz, sottolineando di essere rimasto colpito dalla sua prestazione. Dopo aver disputato la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, il tennista monegasco si è mostrato un po’ deluso, sottolineando comunque la volontà di affrontare ancora i migliori nel circuito. La sua dichiarazione si è concentrata sulla volontà di migliorarsi e sulla voglia di misurarsi con i giocatori più forti.
Non si accontenta Valentin Vacherot. Il monegasco è uscito un po’ amareggiato dal campo al termine della semifinale del Masters1000 di Montecarlo. La sconfitta subìta dal n.1 del ranking, Carlos Alcaraz, (6-4 6-4) ha posto fine alla favola nella settimana di casa. Un risultato, comunque, che gli ha permesso di scalare ulteriormente la classifica (n.17 del ranking). “ È stato un torneo fantastico, ovviamente conserverò questi ricordi per tutta la vita. Sono sorridente, ma ovviamente, anche se ho affrontato Alcaraz, chiudo con un po’ di frustrazione. Voglio fare meglio e migliorare. Certo, è stata la prima volta ed è stata una grande battaglia. E con l’atmosfera, mi sono divertito un mondo “, ha raccontato in conferenza stampa (fonte: L’Equipe).🔗 Leggi su Oasport.it
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