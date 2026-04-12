usa iran si tratta a oltranza

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno ripreso i colloqui diretti per la prima volta dal 1979, segnando un nuovo tentativo di dialogo tra le due nazioni. Tuttavia, i negoziati sono condizionati da una situazione regionale potenzialmente esplosiva e da una complicazione imprevista che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri. La ripresa del dialogo si svolge in un clima di grande incertezza, con le tensioni che rimangono alte in vari punti della regione.

Stati Uniti e Teheran tornano a parlarsi direttamente per la prima volta dal 1979, ma sui negoziati pesa una situazione regionale pronta a riesplodere da un momento all’altro e una complicazione che non era stata messa in conto. L’Iran ha infatti dichiarato difficoltà nelle operazioni di sminamento dello Stretto di Hormuz, un nodo che resta centrale e altamente instabile. I colloqui sono andati avanti per ore e riprenderanno, in un clima definito "col dito sul grilletto", tra diffidenza reciproca e smentite incrociate. A Islamabad, blindata da migliaia di soldati, americani e iraniani si sono incontrati per quelli che il New York Times ha...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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