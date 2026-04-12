Usa-Iran negoziati fiume | Stretto di Hormuz è il nodo

Le discussioni tra Iran e Stati Uniti continuano senza sosta in Pakistan, concentrandosi soprattutto sulla questione dello Stretto di Hormuz. Questo tratto di mare rappresenta il punto più complesso nei negoziati tra le due parti. Le conversazioni si protraggono da tempo, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive. La questione dello stretto rimane al centro delle tensioni tra i due paesi, che cercano di trovare un accordo.

(Adnkronos) – E' lo Stretto di Hormuz il nodo più difficile ancora da sciogliere tra Iran e Usa, al tavolo dei negoziati fiume in Pakistan. L'ultimo tentativo di scongiurare una escalation nella guerra che va avanti ormai da sei settimane sembra infatti essersi arenato sul controllo dello Stretto, che Teheran insiste a voler mantenere ritenendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

L’intesa a un passo dall’apocalisse: cosa è successo tra Usa e Iran e il nodo dello Stretto di HormuzDal rischio concreto di una guerra totale a una tregua raggiunta all’ultimo minuto.

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