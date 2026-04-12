Usa-Iran negoziati falliti

I negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran sono andati a vuoto dopo che i rappresentanti iraniani hanno rifiutato di accettare le condizioni presentate. L’amministrazione americana ha comunicato che non sono state trovate soluzioni condivise e che le trattative sono state interrotte. Nessun accordo è stato raggiunto e le parti si sono separate senza progressi concreti.

Le “richieste irragionevoli” degli Stati Uniti hanno fatto fallire i negoziati. È la versione della Tv di Stato iraniana riguardo al fallimento dei colloqui in Pakistan, secondo quanto riporta Al Jazeera. Teheran ha affermato domenica che “nessuno si aspettava” che gli Usa e l’Iran raggiungessero un accordo già dal primo round di negoziati. “Era evidente fin dall’inizio che non dovevamo aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione. Nessuno se lo aspettava”, ha dichiarato Esmaeil Baqaei, portavoce della diplomazia iraniana, alla televisione di Stato iraniana, dopo l’annuncio del fallimento dei colloqui a Islamabad per porre fine alla guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa-Iran, negoziati falliti Leggi anche: Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli” Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla. Usa-Iran, Vance: «Negoziati falliti, era nostra offerta finale»