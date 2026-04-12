Usa demolito il Mandarin Oriental Miami | in pochi secondi scompare completamente

Nella zona di Brickell Key a Miami, un edificio molto noto è stato demolito con un’implosione controllata, cancellandolo completamente in pochi secondi. Si tratta dell’ex hotel Mandarin Oriental, che fino a poco prima si trovava lì. La demolizione è stata eseguita oggi, attirando l’attenzione di molti passanti e operatori del settore. L’intervento si inserisce in un progetto di riqualificazione della zona.

In pochi secondi, uno degli hotel più iconici di Miami scompare completamente. Siamo a Brickell Key, dove l’ex Mandarin Oriental Miami è stato demolito con un’implosione controllata. Una sequenza impressionante: l’edificio di 23 piani crolla su se stesso, sollevando una nube di polvere nel cuore di una delle zone più esclusive della città. Si tratta della più grande implosione a Miami degli ultimi dieci anni. Al posto dell’hotel sorgerà un nuovo progetto di lusso, destinato a ridefinire ancora una volta lo skyline della città. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, demolito il Mandarin Oriental Miami: in pochi secondi scompare completamente Il menu "olimpico" del Mandarin Oriental MilanMilano tra pochi giorni si prepara a ospitare l'evento sportivo dell'anno e il più importante della sua storia e molte realtà adeguano le loro... Aggredisce e rapina una donna a pochi passi dal Commissariato: uomo arrestato dopo pochi secondiHa pensato bene di fare uno scippo a pochi passi dal Commissariato Garibaldi Venezia, in via Schiapparelli a Milano.