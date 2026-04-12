Usa autorizzeranno passaggio di Hormuz da e per porti non iraniani

Il Comando centrale americano ha comunicato che, nonostante il blocco dei porti iraniani previsto da domani, sarà consentito il passaggio dello stretto di Hormuz per le navi provenienti o dirette a porti non iraniani. Questa decisione mira a garantire il transito delle rotte commerciali internazionali attraverso lo stretto, che rappresenta un punto strategico per il traffico marittimo nella regione. La misura è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione.

Dopo aver annunciato il blocco dei porti iraniani da domani, il Comando centrale americano ha precisato che il passaggio dello stretto di Hormuz sarà autorizzato alle navi da e per porti non iraniani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Usa autorizzeranno passaggio di Hormuz da e per porti non iraniani Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italianaGli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana. Stretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi(Adnkronos) – Donald Trump vuole riaprire lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio, e per questo chiede aiuto...