Urne chiuse in Ungheria affluenza è ai massimi storici | alle 20 attese le prime proiezioni

Alle 19 in Ungheria si sono chiusi i seggi elettorali e si è avviato immediatamente lo scrutinio delle schede. La giornata elettorale ha attirato un’affluenza record, con un’affluenza alle urne tra le più alte mai registrate nel paese. La competizione principale vede contrapposti Viktor Orban e Peter Magyar, con le prime proiezioni attese alle 20.

Urne chiuse in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato subito lo spoglio delle schede. Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino. Affluenza record. L'affluenza alle urne in Ungheria vola ai massimi storici. Alle 18:30 l'affluenza aveva già raggiunto il 77,8%, superando ampiamente il precedente record complessivo delle elezioni del 2002, in cui aveva votato il 70,5% degli aventi diritto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urne chiuse in Ungheria, affluenza è ai massimi storici: alle 20 attese le prime proiezioni Leggi anche: Affluenza ai massimi storici in Ungheria, al 37,98% alle 11 Ungheria, l'affluenza è ai massimi storici. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.