Urla bomba prima del decollo in aereo panico a bordo | calciatore argentino in manette

Un episodio spiacevole si è verificato a bordo di un aereo quando un calciatore argentino ha urlato “bomba” prima del decollo, scatenando il panico tra i passeggeri. L’uomo, terzino sinistro del Gimnasia y Esgrima de Jujuy, è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. Nessun danno alle persone o all’aereo è stato segnalato, ma l’accaduto ha provocato lunghe attese e tensioni tra i presenti.

Un episodio a dir poco increscioso quello che ha visto come protagonista Emiliano Endrizzi, terzino sinistro del Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Salito a bordo di un aereo diretto a Buenos Aires, il calciatore è scattato in piedi poco prima del decollo, urlando che a bordo del velivolo si trovava una bomba. Si è chiaramente scatenato il panico, ma l'azione di Endrizzi non è stata priva di conseguenze. Il fatto si è verificato sabato 11 aprile presso l'Aeroporto Internazionale Gobernador Horacio Guzmán di Jujuy, in Argentina. Il volo Flybondi FO5181 era pronto al decollo verso Buenos Aires, quando Endrizzi ha cominciato a gridare all'interno della cabina, terrorizzando il resto dei passeggeri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urla "bomba" prima del decollo in aereo, panico a bordo: calciatore argentino in manette Stati Uniti, aereo si schianta al decollo: otto passeggeri a bordoTragedia nello scalo di Bangor, nel Maine, dove un jet privato si è schiantato in fase di decollo con otto passeggeri a bordo. Maine, aereo privato si schianta dopo il decollo: a bordo 8 personeUn aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato durante il decollo dall’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine.