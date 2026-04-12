Oggi alle 18, nel 29° appuntamento di ‘Un’opera al mese’, verranno presentati tre dipinti di Giorgio Morandi. La mostra si concentra sui fiori, tema ricorrente nelle opere dell’artista. L’evento offre l’opportunità di ammirare da vicino alcune delle sue creazioni più rappresentative. La presentazione si svolge in una sede dedicata all’arte, con ingresso aperto al pubblico.

Tre dipinti di Giorgio Morandi saranno i protagonisti del 29° appuntamento di ‘ Un’opera al mese ’ oggi alle 18.30 al teatro Fabbri. Le tre opere al centro dell’incontro sono ‘Il papavero’ (1958), ‘Crisantemi’ (1060) e ‘Rose’ (1962), oggi esposti nella nuova sezione ‘Grandi Donatori’ del museo San Domenico. "Con questo evento – precisano il sindaco Gian Luca Zattini e il vice, con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno – vogliamo valorizzare opere appartenenti alla nuova ala, da poco inaugurata, che merita di essere visitata perché ospita importanti capolavori". Promosso dall’assessorato alla Cultura, il ciclo di appuntamenti è gratuito ed è in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei di Forlì presieduta da Raffaella Alessandrini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Un’opera al mese’, anzi 3: spazio ai fiori di Morandi

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