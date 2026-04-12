Uno sbirro in Appennino | la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna

Una nuova serie televisiva ambientata nelle montagne bolognesi sta attirando l’attenzione del pubblico e degli utenti online. Il progetto, intitolato “Uno sbirro in Appennino”, vede protagonista un attore noto e si svolge nelle aree montuose tra le province di Bologna e dintorni. Le riprese si sono svolte tra paesaggi naturali e piccoli centri locali, portando in scena scene ambientate sui pendii e nelle zone rurali della regione.

I dolci pendii delle meontagne bolognesi bucano sul piccolo schermo e spopolano sul web. “Uno sbirro in Appennino” segna una nuova alba per l’Appennino bolognese. La serie, con protagonista Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, si presenta come un vero e proprio manifesto per un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Uno sbirro in Appennino, stasera la nuova serie con Claudio BisioGrande attesa questa sera con la serieUno sbirro in Appennino, la nuova fiction che ha per protagonistaClaudio Bisioche, dopo anni, torna in un nuovo... Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.