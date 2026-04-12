L’Union Berlino ha nominato Marie Louise Eta come nuova allenatrice, una scelta che segna un momento importante per il club. La squadra si trova in una posizione di classifica che richiede sforzi per evitare la retrocessione. La sfida principale per l’Union è migliorare i risultati in campionato e mantenere la categoria nella prossima stagione. La decisione di affidarsi a Eta riflette l’intenzione di cambiare rotta nel corso della stagione.

La Bundesliga vive un momento di svolta storica con la nomina di Marie Louise Eta alla guida dell’Union Berlino. La decisione del club della capitale tedesca arriva dopo l’esonero di Baumgart, avvenuto al termine della 29esima giornata di campionato, e segna l’ingresso di una donna nel massimo scenario calcistico tedesco. L’impatto tattico di una scelta senza precedenti. Con un totale di 32 punti accumulati finora, i colori dell’Union Berlino non sono ancora fuori dalla zona retrocessione, rendendo il compito della nuova tecnica estremamente delicato. Marie Louise Eta, che ha maturato esperienza allenando la squadra Under 19 e che nella prossima stagione sarà impegnata con la formazione femminile, dovrà gestire le ultime partite per garantire la permanenza nella massima serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Union Berlino: Marie Louise Eta sfida la Bundesliga per la salvezza

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