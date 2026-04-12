Union Berlino Marie-Louise Eta prima donna a guidare la squadra

Marie-Louise Eta è diventata la prima donna ad allenare una squadra di Bundesliga, uno dei cinque principali campionati europei, assumendo un ruolo ad interim per la salvezza della squadra. La sua nomina rappresenta un evento storico nel calcio professionistico maschile. La scelta è avvenuta in un momento di necessità per la formazione, che ha deciso di affidarle temporaneamente la guida tecnica.

Union Berlino, Marie-Louise Eta nella storia: prima donna allenatrice in Bundesliga nei top 5 campionati europei, incarico ad interim per la salvezza La Bundesliga entra in una nuova pagina della sua storia.Il club tedesco dell’Union Berlino ha ufficializzato la nomina di Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim della prima squadra maschile,rendendola la prima donna a sedere sulla panchina in uno dei cinque principali campionati europei. Una decisione maturata dopo l’esonero di Steffen Baumgart e del suo staff, arrivato in seguito alla sconfitta per 3-1 contro l’Heidenheim, diretta concorrente nella lotta.A comunicarlo è stato il direttore sportivo Horst Heldt,che ha spiegato come i risultati recenti abbiano reso necessario un cambio di guida tecnica in una fase cruciale della stagione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Union Berlino, Marie-Louise Eta prima donna a guidare la squadra Marie-Louise Eta allenerà la prima squadra dell’Union BerlinoLa Bundesliga e l’Union Berlino riscrivono la storia: Marie-Louise Eta diventa la prima allenatrice di una squadra maschile in Bundesliga. Svolta storica in Bundesliga: Marie-Louise Eta sulla panchina dell’Union Berlino, è la prima donnaBerlino, 12 aprile 2026 - Svolta storica in Bundesliga, per la prima volta una donna allenerà una squadra della prima divisione tedesca.