Unicusano Avellino travolge Ruvo di Puglia | 88-61 e dominio al Del Mauro

Nella trentaseiesima giornata di campionato, la squadra di basket di Avellino ha battuto Ruvo di Puglia con un punteggio di 88-61. La partita si è svolta al Palazzetto Del Mauro, dove i padroni di casa hanno dominato dall'inizio alla fine, portando a casa una vittoria netta contro la formazione ospite. La gara ha visto un ritmo elevato e una superiorità evidente dei locali, che hanno concluso con un largo margine di punti.

Nel match della trentaseiesima giornata l'Unicusano Avellino Basket ha trovato il successo contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 88-61. Una partita non facile per i biancoverdi: ancora una volta la squadra di coach Di Carlo ha dovuto fare a meno di Alessandro Grande oltre a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Unicusano Avellino Basket: Prevendita aperta per il match decisivo contro Ruvo di PugliaL’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 12 aprile alle ore 18. Avellino Basket autoritaria, Ruvo di Puglia ko con un netto 88-71Tempo di lettura: 3 minutiVittoria netta e convincente per l’Unicusano Avellino Basket che, nella trentaseiesima giornata, supera con autorità la...