Unical al centro dell’Europa | nove università per la pace globale

Tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, un’università del sud Italia ospiterà gli Spring Meetings dell’alleanza EUPeace, un evento che coinvolge nove università europee. L’appuntamento si concentra sulle questioni legate alla pace e alla cooperazione internazionale, e rappresenta un’occasione per rafforzare i rapporti tra le istituzioni accademiche del continente. La sede scelta è una università pubblica, nota per il suo impegno nel settore degli studi internazionali e della cooperazione europea.

L’Università della Calabria diventerà il fulcro delle relazioni internazionali europee tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, ospitando gli Spring Meetings organizzati dall’alleanza EUPeace. L’evento, che vede l’ateneo di Rende come unico partner italiano, riunirà i vertici e i delegati di nove università europee per definire le strategie future su giustizia, pace e inclusione sociale. Geopolitica e nuovi equilibri: il dibattito accademico ad Arcavacata. Il programma dei lavori si aprirà con i saluti istituzionali previsti dal rettore Gianluigi Greco, segnando l’inizio di una maratona di due giorni dedicata alla gestione del progetto EUPeace....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unical al centro dell’Europa: nove università per la pace globale Università, pace e responsabilità: il rettore Marianelli a Fast News Platform traccia la rotta del dialogo globaleFast News Platform ha ospitato un approfondimento internazionale che ha unito idealmente Italia e Argentina. Leggi anche: Celebrato a Roma il 45esimo anniversario dell’Università per la Pace dell’Onu