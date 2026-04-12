In Ungheria, alle elezioni di oggi 12 aprile 2026, l'affluenza alle urne ha raggiunto quasi il 55% a metà giornata. La competizione tra il presidente in carica e il suo sfidante ha attirato l'attenzione di un ampio elettorato, con molte persone che si sono recate ai seggi fin dalle prime ore. La giornata si presenta calda, con il voto che si svolge in un clima di grande partecipazione.

BUDAPEST – E’ bollente, in Ungheria, la contesa elettorale fra Orban e lo sfidante Magyar. L’affluenza alle urne in Ungheria resta ai massimi a metà giornata, oggi 12 aprile 2026. Alle 13, secondo i dati dell’Ufficio elettorale nazionale, ha votato il 54,14% degli elettori, confermando una partecipazione eccezionale. Il dato segna un netto balzo rispetto al 2022, quando alla stessa ora si era fermato attorno al 40%. Le urne chiuderanno alle 19. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ungheria, sfida Orban-Magyar: a metà giornata ha votato quasi il 55% dell’elettorato

Elezioni in Ungheria, affluenza ai massimi storici. I due candidati Orban e Magyar hanno votatoBudapest, 12 aprile 2026 - Viktor Orban e il suo sfidante alle elezioni legislative in corso oggi in Ungheria, Peter Magyar, hanno entrambi votato...

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