Ungheria primi sondaggi dopo la chiusura dei seggi elettorali Magyar in vantaggio su Orban 55% a 38%
Dopo la chiusura dei seggi in Ungheria, i primi sondaggi indicano che il partito di opposizione ottiene il 55% dei consensi, mentre il partito al governo si ferma al 38%. I risultati sono stati diffusi subito dopo la chiusura delle urne e rappresentano le prime indicazioni sulla tendenza del voto. Le cifre mostrano un vantaggio significativo per l'opposizione rispetto all'attuale amministrazione.
I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi in Ungheria danno il partito di opposizione Tisza di Peter Magyar al 55% delle preferenze, con la coalizione di governo Fidesz-KDNP, che sostiene Viktor Orban, al 28%. Con un risultato simile, Tisza sarebbe molto vicino alla soglia dei due terzi dei parlamentari necessari per smantellare molte delle riforme costituzionali di Orban. I primi sondaggi nel giorno delle elezioni I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi per le elezioni parlamentari in Ungheria mostrano un vantaggio netto dell’opposizione di Peter Magyar, che potrebbe aver preso molti più voti del rivale. Tisza, il partito di Magyar, è dato al 55%, contro il 28% di Fidesz, che sostiene Orban.🔗 Leggi su Virgilio.it
Ungheria, primi sondaggi dopo la chiusura dei seggi elettorali, Magyar in vantaggio su Orban 55% a 28%I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi in Ungheria danno il partito di opposizione Tisza di Peter Magyar al 55% delle preferenze, con...
Ultimo sondaggio pre-voto, 'Magyar in vantaggio al 55%, Orban al 38%'L'opposizione di Tisza guidata da Peter Magyar in vantaggio con il 55% dei consensi, contro il 38% del partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban.