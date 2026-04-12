Nelle elezioni ungheresi, con oltre il 72% dei voti scrutinati, il partito di opposizione guidato da Peter Magyar si avvicina alla soglia dei due terzi dei consensi necessari per modificare la Costituzione. Il leader dell'opposizione ha visto aumentare il suo vantaggio rispetto agli avversari, mentre il primo ministro ha telefonato per congratularsi con Magyar per la vittoria. La situazione appare in evoluzione mentre si attendono ancora i risultati completi.

Con il proseguire dello spoglio delle elezioni ungheresi, ormai al 72,44%, aumenta il vantaggio di Tisza, il partito di opposizione di Peter Magyar, che sembra sempre più orientato a ottenere la maggioranza dei due terzi che consente di cambiare la Costituzione. Secondo gli ultimi dati, Tisza avrebbe 138 seggi, Fidesz del premier uscente Viktor Orban 54 seggi e l’estrema destra di Mi Hazank 7 seggi. Orban: r isultato delle elezioni chiaro e doloroso Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, ha affermato su Facebook che il primo ministro ungherese, Viktor Orban, gli ha telefonato per congratularsi per la vittoria alle elezioni. - «Il risultato delle elezioni - ha detto Orban ai suoi sostenitori - è chiaro e doloroso».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ungheria, Peter Magyar verso la maggioranza dei due terzi: Orban chiama e si congratula per la vittoria

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