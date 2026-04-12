In Ungheria, con il 37% dello spoglio completato, i dati ufficiali indicano che il partito di opposizione di Peter Magyar ha ottenuto 132 seggi su 199. Questo risultato lo avvicina alla maggioranza di due terzi richiesta per modificare la Costituzione, portando a un quadro di possibile svolta politica nel paese. I risultati rimangono in fase di aggiornamento mentre continuano le operazioni di scrutinio.

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, corre verso il traguardo della maggioranza dei due terzi. Con lo spoglio al 45,71%, il partito Tisza di Magyar registra 135 seggi, oltre la soglia fissata a 133. Il Fidesz di Orban registra 57 seggi. Sette invece sono i seggi all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 51.98% mentre Fidesz è al 39,38% con lo scrutinio al 31%. Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, ha affermato su Facebook che il primo ministro ungherese, Viktor Orban, gli ha telefonato per congratularsi per la vittoria alle elezioni....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: lo spoglio in diretta

Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: le proiezioniIl leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar , corre verso il traguardo della maggioranza dei due terzi.

Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: le prime proiezioniIl leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar , consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban .