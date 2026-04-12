Ungheria Magyar ottimista dopo la chiusura delle urne | Vinceremo le elezioni

Dopo la chiusura dei seggi nelle elezioni ungheresi, il leader dell’opposizione ha dichiarato di essere “cautamente ottimista” in seguito alla forte affluenza alle urne registrata domenica. L’affluenza alle urne è stata elevata, ma i risultati definitivi non sono ancora stati comunicati. La campagna elettorale si è conclusa con una partecipazione significativa degli elettori, che hanno espresso il loro voto in un clima di attesa.

Il leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar si è detto “cautamente ottimista” dopo l’elevata affluenza alle urne nelle elezioni di domenica in Ungheria. “Abbiamo visto i nuovi sondaggi. Sulla base di questi, e sulla base di altre informazioni che abbiamo raccolto, siamo ottimisti; cautamente positivi. Ma come abbiamo detto molte volte: non vogliamo e non vinceremo solo i sondaggi, vinceremo le elezioni“, ha detto a Budapest dopo la chiusura dei seggi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, Magyar ottimista dopo la chiusura delle urne: "Vinceremo le elezioni" "Ottimista sul risultato". Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggioCon il 14,7% dei voti scrutinati in Ungheria cresce il vantaggio del partito di opposizione Tisza, a cui i nuovi dati parziali assegnano 125 seggi su... Leggi anche: "Ottimista sul risultato". Ungheria, Magyar in vantaggio su Orban