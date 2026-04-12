Ungheria intimidazioni a urne aperte | la prova del gioco sporco contro Viktor Orban?

Nell'ultimo periodo, il presidente ungherese ha accusato di intimidazioni durante le operazioni di voto, mentre si avvicinava il giorno delle urne. La competizione elettorale si svolge tra lui e un ex alleato passato all’opposizione, che ha annunciato un tentativo di rafforzare i rapporti con l’Europa. La giornata elettorale ha visto confronti tra le due figure politiche, con diverse segnalazioni di comportamenti sospetti durante le operazioni di voto.

Gioco sporco contro Viktor Orban? Un sospetto di cui ha dato conto il presidente ungherese in prima persona, nei giorni scorsi, e che esplode proprio nel giorno del voto che lo vede contrapposto a Péter Magyar, ex fedelissimo e ora suo aperto sfidante e che promette di riavvicinarsi all'Europa. Il punto è che proprio durante il voto gli analisti di Vox Harbor hanno dato conto di una campagna coordinata su Telegram volta a intimidire gli ungheresi e ad avvertirli delle possibili conseguenze in caso di sconfitta di Viktor Orban alle elezioni parlamentari. Lo riferisce il sito del quotidiano slovacco "Sme", citando fonti di stampa internazionale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Ungheria al voto, Viktor Orban resiste: cosa trapela a urne aperteI sondaggi hanno già sancito la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria dello sfidante Peter Magyar, il candidato che promette di “riportare”... Leggi anche: Che tempo che fa, Massimo Giannini: "Bonus referendum": gioco sporco a urne aperte