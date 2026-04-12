Ungheria il giorno della verità Orbán prova ad arginare Magyar

Nella notte a Budapest si svolgono le operazioni di voto che determineranno il futuro politico del paese. Le urne sono aperte e si attendono i risultati delle elezioni che coinvolgono il governo in carica e l’opposizione. La giornata rappresenta un momento importante per verificare la stabilità del sistema politico e capire se ci saranno cambiamenti significativi nel panorama politico nazionale.

Nella notte a Budapest non si conteranno soltanto voti, si misurerà la tenuta di un sistema politico e, forse, l'inizio di una sua trasformazione. Il tutto sull'equilibrio tra la continuità di Viktor Orbán e la promessa di rottura di Peter Magyar. L'Ungheria entra nelle sue ore più dense e politicamente cariche degli ultimi anni. Oggi 8.114.688 cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i 199 seggi dell'Assemblea nazionale: 106 assegnati nei collegi uninominali, 93 tramite liste nazionali e delle minoranze, con una soglia di sbarramento fissata al 5%. Le urne resteranno aperte dalle 6 alle 19, poi si aprirà la lunga notte dello spoglio, tra exit poll e risultati ufficiali attesi nelle ore successive.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ungheria, il giorno della verità. Orbán prova ad arginare Magyar Ungheria, seggi aperti. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa. Ungheria, seggi aperti: è l'elezione Ue più importante dell'anno. Orbàn gioca le ultime carte per arginare MagyarUrne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa.