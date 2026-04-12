In Ungheria si sono svolte le elezioni, con il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell’opposizione Peter Magyar che hanno votato entrambi a Budapest. Le immagini mostrano i due leader presso i seggi, mentre si attende la conclusione delle operazioni di voto e la pubblicazione dei risultati ufficiali. La giornata elettorale si è svolta senza particolari incidenti, con una partecipazione consistente degli elettori nelle urne della capitale.

Sfida per le elezioni in Ungheria. Il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell’opposizione Peter Magyar hanno entrambi votati a Budapest in attesa di scoprire l’esito del voto. Il leader dell’opposizione ungherese ha votato nel seggio dell’asilo Hegyvideki Mesevar, nel 12esimo distretto di Budapest, dove ha riposto la sua scheda nelle urne. L’Ungheria sceglie oggi tra Orban e Magyar esattamente 23 anni dopo il sì all’Unione europea: l’elezione è considerata storica anche per il futuro delle relazioni tra Budapest e Bruxelles. Al referendum del 2003 la scelta fu netta: l’83,76% dei votanti si espresse a favore dell’ingresso nell’Ue, contro il 16,24% di contrari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ungheria al voto, Orban e Mgyar votano a Budapest: le immagini dei due leader ai seggi

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