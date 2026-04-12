Ungheria al voto Orban a rischio | Ma gli Usa sono con me vinceremo

Lunedì sarà il giorno decisione per l’Europa, con una riunione a Bruxelles che potrebbe determinare se l’Unione tornerà a 27 membri o se l’Ungheria rimarrà esclusa. Il primo ministro ungherese ha dichiarato che gli Stati Uniti sono dalla sua parte e che prevede di vincere le prossime elezioni. La situazione politica nel paese è al centro dell’attenzione, mentre si avvicina un momento di svolta per l’assetto dell’Unione.

Lunedì, a Bruxelles, sarà bianco o nero. Sarà un’Europa tornata di nuovo a 27 o un’Unione di fatto monca, con l’ Ungheria con un piede e mezzo fuori. Basterebbe questa riflessione, che serpeggia da tempo nelle stanze del potere comunitario, per delineare il grado di importanza delle elezioni legislative ungheresi. La conferma di Viktor Orban (foto), o la sua sconfitta, nel voto di oggi avranno effetti deflagratori che andranno ben oltre i confini del Paese mitteleuropeo, incidendo su dossier cruciali come l’allargamento all’Ucraina, il prestito da 90 miliardi per Kiev, il futuro bilancio pluriennale. "Dal 13 aprile l’Ungheria sarà una democrazia, non illiberale, non ‘popolare’: semplicemente uno Stato di diritto democratico".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ungheria al voto, Orban a rischio: "Ma gli Usa sono con me, vinceremo" Ungheria, l’asse Trump-Orbán: promessa di aiuti USA prima del votoIl Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha manifestato una ferma volontà di fornire assistenza economica all’Ungheria qualora il Primo Ministro... Leggi anche: Ungheria al voto, la piazza pro-Ue contro le ingerenze russe: Magyar avanti su Orban ma è incognita indecisi