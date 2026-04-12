Una volée per il Gaslini | tennis per beneficenza a Valletta Cambiaso

Da genovatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, a Valletta Cambiaso, si svolgerà un evento di beneficenza dedicato al Gaslini, con una partita di tennis denominata

Il Rotaract Genova Nord – Nord Ovest, organizzazione genovese di giovani under 33, in collaborazione con la Commissione Salute del Distretto Rotaract 2032, organizza domenica 24 maggio, a partire dalle ore 8.30 circa, “Una volée per il Gaslini”, evento patrocinato dalla Regione Liguria, dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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