Una speranza per la piccola Vittoria | da Casciana Terme in Messico per curare la malattia genetica

Una bambina di sette anni di Casciana Terme Lari si trova in Messico per sottoporsi a un trattamento contro una malattia genetica che causa ritardo cognitivo e motorio. La famiglia ha deciso di portarla all’estero nel tentativo di trovare una cura che possa migliorare la sua condizione. La piccola sta ricevendo cure presso una struttura specializzata, sperando in un miglioramento della sua salute.

Una speranza in Messico per la piccola Vittoria, una bimba di 7 anni di Casciana Terme Lari, affetta da una malattia genetica che provoca ritardo cognitivo nell'infanzia e motorio. “La malattia - scrivono sulla piattaforma GoFundMe i genitori, Egidio e Angela - è caratterizzata da una perdita.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il dolore è una malattia nella malattia, ma oggi si può curareOggi il dolore oncologico non è più inevitabile: perché diventa una patologia autonoma e come curarlo.