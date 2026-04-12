Una Reggio d' aMare liberata da 4500 kg di rifiuti grazie a cittadini e associazioni
Una giornata dedicata alla celebrazione del mare e della cultura marinara si è svolta sul lungomare Falcomatà, con una partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni. Durante l'evento, sono stati rimossi circa 4.500 chili di rifiuti dalla zona, grazie all'impegno di numerose persone e gruppi coinvolti. La manifestazione ha visto un intervento collettivo volto a tutelare l’ambiente e valorizzare il patrimonio marino locale.
Partecipazione corale di cittadini, associazioni e istituzioni con numeri straordinari per l'evento dedicato alla celebrazione della giornata del mare e della cultura marinara sul lungomare Falcomatà. L’evento "Reggio Città d'aMare", promosso dalla direzione marittima della guardia costiera di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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