Una Reggio d' aMare liberata da 4500 kg di rifiuti grazie a cittadini e associazioni

Una giornata dedicata alla celebrazione del mare e della cultura marinara si è svolta sul lungomare Falcomatà, con una partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni. Durante l'evento, sono stati rimossi circa 4.500 chili di rifiuti dalla zona, grazie all'impegno di numerose persone e gruppi coinvolti. La manifestazione ha visto un intervento collettivo volto a tutelare l’ambiente e valorizzare il patrimonio marino locale.