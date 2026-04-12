Una Reggio d' aMare liberata da 4500 chili di rifiuti grazie a cittadini e associazioni

Un evento dedicato alla giornata del mare e alla cultura marinara si è svolto sul lungomare Falcomatà, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni. Durante la manifestazione, sono stati raccolti circa 4.500 chili di rifiuti, grazie all’impegno di numerose persone e gruppi che hanno collaborato in modo collettivo per liberare la zona dai rifiuti accumulati. La partecipazione ha registrato numeri significativi, con l’obiettivo di valorizzare e proteggere il patrimonio marino locale.