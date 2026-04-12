Una Reggio d' aMare liberata da 4500 chili di rifiuti grazie a cittadini e associazioni
Un evento dedicato alla giornata del mare e alla cultura marinara si è svolto sul lungomare Falcomatà, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni. Durante la manifestazione, sono stati raccolti circa 4.500 chili di rifiuti, grazie all’impegno di numerose persone e gruppi che hanno collaborato in modo collettivo per liberare la zona dai rifiuti accumulati. La partecipazione ha registrato numeri significativi, con l’obiettivo di valorizzare e proteggere il patrimonio marino locale.
Partecipazione corale di cittadini, associazioni e istituzioni con numeri straordinari per l'evento dedicato alla celebrazione della giornata del mare e della cultura marinara sul lungomare Falcomatà.L’evento "Reggio Città d'aMare", promosso dalla direzione marittima della Guardia costiera di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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