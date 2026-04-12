Una giornata da incubo L’Azzurra Colli rifila sei sberle al Camerino

Nella partita tra Azzurra Colli e Camerino, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta con il punteggio di 6-1. La gara si è conclusa con sei gol segnati dai giocatori dell’Azzurra Colli, mentre il Camerino è riuscito a segnare un solo gol nel secondo tempo. Durante l’incontro, sono stati effettuati diversi cambi tra i giocatori di entrambe le squadre, con alcune sostituzioni avvenute a inizio e a metà secondo tempo.

AZZURRA COLLI 6 CAMERINO 1 AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini (1’st Marucci), Acciarri, Ciotti, Gabrielli (1’st Salvucci), Filipponi, Cardinali, D’Amicis, Liberati (1’st Esposito), Valentini (11’st Bocci), Pampano (30’st Contartese). All. Alfonsi. CAMERINO: Spitoni (1’st Petrelli), Barilaro, Frinconi, Cicci (18’st Raffaelli), Carnevali, Ferretti, Ucciero (12’st Staffolani), Rosi, Maccioni, Martellucci (24’st Iori), Raponi (12’st Marchionni). All. Giacometti. Arbitro: Liso di Ancona. Reti: 7’ Ciotti, 9’ Cardinali, 21’, 40’ Valentini, 26’ Pampano, 32’ Liberati, 22’st Maccioni. L’Azzurra Colli non molla la rincorsa al primato e rifila un pesante ko al Camerino (6-1) che vede allontanarsi la zona playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una giornata da incubo. L’Azzurra Colli rifila sei sberle al Camerino La Correggese rifila sei schiaffoni al TuttocuoioTUTTOCUOIO 0 CORREGGESE 6 TUTTOCUOIO: Desjardins; Alvarez Ortiz (8’ st Del Peschio), Crasta, Fernandes (17’ st Okoh), Foresta; Di Natale (17’ st... Vince l’azzurra colli. Una buona Settempeda resta a mani vuoteAZZURRA COLLI 2SETTEMPEDA 0 AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Ciotti, Gabrielli, Filipponi, Cardinali (31’st Angelini), D’Amicis (27’st...