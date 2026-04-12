Una domenica di musica e arte

Una domenica dedicata alla musica e all’arte si svolge con un evento che coinvolge la città, offrendo stand con cibo di qualità e dodici bar station. L’iniziativa, chiamata “Fritz Collective Fest”, è stata organizzata da due imprenditori titolari di un locale, con il patrocinio del Comune. La manifestazione trasforma una giornata in una festa aperta a tutti, portando in strada un mix di intrattenimento e convivialità.

Stand con cibo di qualità, 12 bar station e un pezzo di città in festa. E’ tutto questo e molto altro il “Fritz Collective Fest”, organizzato da Luca Riguzzi e Andrea Ricci, imprenditori titolari del Fritz Bar, con il patrocinio del Comune di Cesena. L’appuntamento è per oggi, con l’apertura degli stand alle 11, per una giornata di musica, divertimento e molto altro, fino alle 23. Viale Mazzoni, dalla chiesa di San Domenico, fino alla piazza del Popolo sarà invasa, pacificamente, da un’atmosfera di festival. Punto forte della giornata, aperta a tutti, sarà il distretto collettivo, con 20 pop-up con brand, aziende, artisti e artigiani locali,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una domenica di musica e arte Il Nabilah riapre per una nuova stagione: Arriva il “Salotto Creativo” della Domenica, tra musica, arte e lifestyle vista mareIl Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della musica e della creatività. Leggi anche: Solidarte 2026, a Fano una settimana di arte, musica e solidarietà Experience A World of Music at GlobalFEST 2026