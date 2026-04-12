una domenica al cinema il cartellone

Oggi al Terminale A cena con il dittatore di Manuel Gómez Pereira, candidato a 8 Premi Goya, ambientato in Spagna nel 1939 due settimane dopo la fine della guerra civile (15.30 e 17.30); The Drama di Kristoffer Borgli con Zendaya e Robert Pattinson, commedia sui segreti che si nascondono dietro i matrimoni (19.30; 21.15 v.o.s.). Domani alle 21 da ricordare la proiezione a ingresso libero de Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, per la rassegna dedicata al grande sceneggiatore pratese Piero De Bernardi nel centenario della nascita, avvenuta proprio oggi nel 1926 a Palazzo Buonamici. Per Cinefilante alle 10.30 Gli smei e gli smufi. Al cinema Eden tre film, tutti con proiezioni alle 16, 18.🔗 Leggi su Lanazione.it

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