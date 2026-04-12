Un uomo francese è stato accusato di aver tenuto rinchiuso il figlio in un van per due anni

Un bambino di nove anni è stato trovato in condizioni di grave malnutrizione dopo essere stato tenuto prigioniero nel van del padre per circa due anni. L’uomo, di nazionalità francese, è stato accusato di aver mantenuto il figlio rinchiuso in modo prolungato, dall’inizio del 2024. Il ritrovamento è avvenuto nella regione orientale del paese, dove il minore è stato soccorso dai soccorritori.

Nella Francia orientale, un bambino di nove anni, in avanzato stato di malnutrizione, è stato tratto in salvo dopo essere stato rinchiuso nel furgone del padre dal 2024. Un vicino ha allertato la polizia, avendo sentito una voce infantile provenire da un veicolo nel villaggio di Hagenbach, vicino al confine tra Svizzera e Germania. Dopo aver forzato l’apertura del van, gli agenti hanno trovato un bimbo “sdraiato in posizione fetale, nudo, coperto da una coperta sopra un cumulo di immondizia e vicino a escrementi”, come dichiarato il procuratore Nicolas Heitz. Il piccolo era talmente malnutrito da non riuscire più a camminare, essendo anche rimasto seduto per troppo tempo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un uomo francese è stato accusato di aver tenuto rinchiuso il figlio in un van per due anni Prato, arrestato francese di 36 anni: è accusato di aver gambizzato un uomo in zona “Cantiere”L’episodio risale all’8 agosto 2025 ed è avvenuto in via Ardigò, in zona “Cantiere”, area residenziale della città. Mamma uccisa davanti al figlio a Nizza, arrestato un uomo già accusato di aver aggredito la ex compagnaLe autorità francesi hanno arrestato un uomo di 45 anni che sarebbe accusato dell’omicidio di Lizabete, la donna di 24 anni uccisa a colpi di pistola...