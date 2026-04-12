Un terzo quarto fatale condanna l’OraSì sul campo di Jesi

Nella partita giocata a Jesi, l’OraSì ha subito una sconfitta con il punteggio di 90-78. La squadra ha perso il vantaggio nel terzo quarto, che si è rivelato decisivo ai fini del risultato finale. Questa sconfitta interrompe una serie di vittorie consecutive per la formazione ospite. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti significativi, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino alla fine.

Non arriva la seconda vittoria consecutiva per l’OraSì, che esce sconfitta dalla sfida di Jesi con il risultato di 90-78. Una partita decisa nel terzo quarto dai padroni di casa, bravi a sfruttare un la loro fisicità e un’elevata percentuale dall’arco.“Nel secondo quarto abbiamo perso un po’ il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Ultimo quarto fatale: l'OraSì capitola contro Nocera dopo un match combattutoLa trasferta della 28esima giornata di Serie B Nazionale vede l’OraSì Ravenna sconfitta dalla della Power Basket Nocera con il punteggio di 88-80. L’OraSì mette tutto in campo: l’ultimo quarto decide la partita e San Severoconfitta nella 29ª giornata di Serie B Nazionale per l’OraSì Ravenna al Pala Falcone e Borsellino contro l’Allianz Pazienza San Severo con il...