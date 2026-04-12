Un super Siena cala il poker a Seravezza terzo posto in classifica agganciato

Il Siena ha ottenuto una vittoria significativa sul campo di Seravezza, chiudendo la partita con un risultato di quattro a zero. La squadra ha dimostrato un buon ritmo e ha confermato il suo attuale stato di forma. Con questa vittoria, Siena si è posizionata al terzo posto in classifica, mantenendo un vantaggio sulla squadra che segue. La partita si è conclusa con il superamento di un precedente risultato negativo contro la stessa formazione.

Siena, 12 aprile 2026 – Bella e larga vittoria di un ottimo Siena che sbanca Seravezza vendicando il ko dell’andata e confermando l’ottimo momento di forma. Nei primi minuti meglio il Seravezza con due occasioni tra il 3’ e il 10’. Prima un liscio di Cavallari rischia di ingannare il proprio portiere poi il destro di Fabri fa la barba al palo. Al 13’ sono i bianconeri ad andare vicini al vantaggio. Michielan rimette su Ciofi che partendo dalla sua metà campo salta tre uomini e giunto al limite dell’area calcia di sinistro impegnando Lagomarsini (ma ignorando Lipari) in una difficile respinta. Poco dopo ci prova anche Andolfi, ma sul tiro cross del centravanti bianconero Mastalli non riesce ad intervenire.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un super Siena cala il poker a Seravezza, terzo posto in classifica agganciato Strade Bianche 2026: Pogacar vince a Siena e cala il pokerIl campione del mondo si conferma re della corsa senese vincendo le Strade Bianche 2026. Leggi anche: Tadej Pogacar cala il poker alle Strade Bianche: arrivo in solitaria a Siena