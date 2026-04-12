Un sogno chiamato Amalfi

Un sogno chiamato Amalfi evoca immagini di strade strette e panorami mozzafiato. La Ferrari, simbolo del Made in Italy nel settore automobilistico, rappresenta un punto di riferimento internazionale per le auto sportive. La città di Amalfi, con le sue scogliere e il mare, richiama un’atmosfera di eleganza e tradizione italiana, spesso associata anche alle automobili di alta gamma. Entrambi sono simboli di eccellenza e stile italiano nel mondo.

Se immagini un'auto sportiva e non puoi non partire da una certezza: Ferrari. Fiore all'occhiello del Made in Italy, tra le eccellenze produttive del nostro Paese punto di riferimento per tutti nel mondo quando si parla di automobili. Non c'è una scala di valori alla quale puoi associarla, semmai puoi prenderla come punto di riferimento. Perché Ferrari è Ferrari. e basta! Abbiamo provato, sulle spettacolari colline modenesi, l'ultima nata della casa di Maranello: la Amalfi in versione Coupé (da poco disponibile anche nella versione spider). Difficile chiamarla «entry level» pur essendo la Ferrari che ha il prezzo di listino più basso fissato per questa versione a 240mila euro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un sogno chiamato Amalfi DMO “Amalfi Coast”: al via l’iter di costituzione della Destination Management Organization della Costa d’AmalfiLa delibera che avvia il processo di trasformazione al momento è stata adottata da Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano,... Sotto il cielo di Amalfi, la nuova Spider firmata Ferrari che trasforma il viaggio in sogno – FOTO e VIDEO‹ › 1 / 9 ferrari amalfi spider ‹ › 2 / 9 ferrari amalfi spider ‹ › 3 / 9 ferrari amalfi spider ‹ › 4 / 9 ferrari amalfi spider ‹ › 5 / 9 ferrari...