Nel 1912, la città di Roubaix si lega al mondo dell'arte attraverso il Cubismo, un movimento che rivoluzionò le rappresentazioni visive. Tra le opere più note c’è un quadro intitolato

La Parigi-Roubaix è arte, sì, non soltanto a pedali. C’è un dipinto che la celebra, e non è un quadro qualsiasi: si chiama "Al velodromo" (Au Vélodrome), olio con sabbia e collage di carta su tela, misura 130,4 x 97,1 cm. L’ha realizzato nel 1912 il francese Jean Metzinger, ed è diventato manifesto del Cubismo, di cui l’artista francese, con Picasso e Braque, è stato uno dei fondatori. Il quadro è esposto nella collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Nel giugno 2012, per il centenario del quadro e della vittoria di Charles Crupelandt alla Roubaix, nell’ambito di una mostra che celebrava "Ciclismo, cubo-futurismo e la quarta dimensione" venne ammirato da Francesco Moser, tre volte re della Roubaix, e Giorgio Squinzi, il signor Mapei, che con la squadra a cubetti vinse cinque edizioni della Regina delle classiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un quadro, il Cubismo, e nel 1912 la Roubaix diventa arte

Hisense CanvasTV da 50?: la TV che diventa un quadro in casa tuaHisense ha ampliato la gamma della sua CanvasTV introducendo un modello da 50 pollici.

Il quadro rubato: una gradevole commedia sul mondo dell’arte – RecensioneAndré Masson lavora presso Scottie’s, prestigiosa casa d’aste parigina specializzata in arte moderna e contemporanea.