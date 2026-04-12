Un pianeta ancora più piccolo è il nuovo libro di Simone Filippetti, pubblicato dal Sole 24 Ore nella collana Storie (in libreria e in edicola abbinato al quotidiano da venerdì 10 aprile), ed è il seguito di Un pianeta piccolo piccolo. A distanza di cinque anni dal precedente volume, che già intravedeva la fine della globalizzazione, in una lunga carrellata di storia della finanza dalle origini della moneta fino alla pandemia, l’autore torna a interrogarsi sulle grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi decenni, aggiornandolo agli ultimi cinque anni: l’accelerazione della Storia li ha fatti diventare come 50 di altre epoche.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un pianeta ancora più piccolo: l’era della deglobalizzazione e il declino dell’Occidente

Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestrinier alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale.

Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestriner alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale.