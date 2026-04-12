Una nuova intelligenza artificiale sviluppata da una società americana ha dimostrato di poter penetrare qualsiasi sistema informatico. Di conseguenza, i creatori hanno deciso di limitare la vendita del software. Nel frattempo, le forze armate di un paese stanno cercando di sviluppare un robot avanzato con capacità simili. La capacità di questa IA di attraversare sistemi di sicurezza ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni.

La nuova Intelligenza artificiale di Anthropic, capace di penetrare ogni sistema informatico, ha spinto l’ideatore a limitarne la vendita, mentre il Pentagono scalpita. L’Ue invece dorme. Roma faccia da apripista. La rivoluzione tecnologica sta accelerando e rende necessario un adattamento altrettanto veloce e, soprattutto, discontinuo in relazione al presente. Tale adattamento dovrà essere sistemico, ma è prioritario spingerlo nei sistemi industriali, nel settore dei servizi e della sicurezza. Qui un’analisi preliminare delle soluzioni per salvaguardare la competitività del sistema industriale italiano che appare, come quello europeo, arretrato in relazione alla velocità innovativa trainata dalla spinta futurizzante dell’Intelligenza artificiale negli Stati Uniti ed in Cina.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un «Mythos» buca tutti i computer. Adesso l’Italia crei il suo super robot

James Van Der Beek, adesso parla suo fratello e commuove tutti: ecco cosa ha dettoIl fratello di James Van Der Beek rompe il silenzio dopo la prematura scomparsa dell’attore con un messaggio intenso e personale.

Leggi anche: Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara…»