Per chi ama Bach, un appuntamento impedibile. Perché a sauonarlo sarà la pianista Angela Hewitt, che ha dedicato la carriera al compositore tedesco. La muscista canadese sarà alle 21 di domani sera al teatro Alighieri, ospite della stagione ’ Ravenna Musica ’ dell’associazione Mariani, per proporre il suo cavallo di battaglia, le ’ Variazioni Goldberg ’ di Bach, le cui molteplici esecuzioni l’hanno resa una delle principali interpreti del nostro tempo. Angela Hewitt ha iniziato a suonare le ’Variazioni Goldberg’ a 16 anni, nella cattedrale di Ottawa. Da allora non ha più smesso, registrandole anche due volte su disco. In una intervista la Hewitt ha spiegato il suo amore per Bach.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un amore chiamato Bach. Angela Hewitt all’Alighieri

Angela Romei esclusa dall’Italia di curling alle Olimpiadi: “Il Dt ha chiamato la figlia 19enne”Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, esplode la polemica per la sorprendente esclusione dalla squadra azzurra della veterana Angela Romei.

“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia “: la rabbia di Angela Romei, esclusa da Milano-CortinaLe convocazioni del curling per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 diventano un caso.