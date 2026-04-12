Umbria la sfida di Urso | tra rilancio Ast e futuro aerospaziale

Durante il Vinitaly, tra le degustazioni di vini e l’atmosfera vivace della fiera, si è tenuto un incontro dedicato alle prospettive industriali dell’Umbria. Al centro dell’attenzione ci sono state le questioni legate al rilancio di Ast e alle iniziative nel settore aerospaziale. La discussione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e aziende del territorio, con un focus sulle strategie future e sui progetti in corso.

Al Vinitaly, tra i profumi del settore vitivinicolo, il futuro industriale dell’Umbria ha trovato un momento di confronto diretto. Adolfo Urso si è fermato presso lo stand regionale per dialogare con la presidente Proietti e l’assessora Meloni, affrontando una lista densa di questioni che spaziano dalla siderurgia all’aerospazio, fino alle criticità energetiche globali. Dalle acciaierie ternane alle nuove frontiere tecnologiche. Il cuore pulsante della discussione ha riguardato la gestione del polo produttivo di Terni, con particolare riferimento al rilancio del sito Ast. Questo percorso di ripresa industriale si inserisce nel solco tracciato dall’accordo di programma siglato l’11 giugno 2025, con il supporto del Mimit.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, la sfida di Urso: tra rilancio Ast e futuro aerospaziale Leggi anche: Valle Caudina, la sfida del rilancio: sviluppo, infrastrutture e futuro condiviso Meloni in Parlamento: tra rilancio interno e sfida a IsraeleGiorgia Meloni si appresta a presentarsi domani, mercoledì 8 aprile 2026, davanti alla Camera alle ore 9 e al Senato alle ore 13 per un’informativa...