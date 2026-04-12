Umbria dalle parole al sangue | colpi di mannaia e coltellate c' è un arresto

Nella serata di domenica 30 marzo, un episodio violento si è verificato in un comune dell'Umbria, coinvolgendo due persone ferite da colpi di mannaia e coltello. I carabinieri, intervenuti congiuntamente tra le stazioni locali, hanno arrestato una persona in relazione alla rissa. Le due vittime sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Violenta lite a colpi di mannaia e coltello, due persone in ospedale: c’è un arresto. L’episodio risale alla serata di domenica 30 marzo quando i carabinieri della stazione di Ficulle, in collaborazione con personale della stazione di Monteleone d’Orvieto, hanno stretto le manette ai polsi di un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Colpi di mannaia e coltello e la lite finisce nel sangue: c’è un arrestoViolenta lite a colpi di mannaia e coltello, due persone in ospedale: c’è un arresto. Arabba, cade e va in arresto cardiaco perdendo sangue dalle orecchie: sciatore salvato in extremisÈ stato un intervento di salvataggio provvidenziale quello che ha avuto luogo nel comprensorio sciistico di Arabba, dove un uomo austriaco...