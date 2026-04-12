Ultimissime Juve LIVE | le parole di Spalletti e la moviola sul mano di Gatti

Nelle ultime ore, si sono susseguite dichiarazioni di Spalletti e analisi sulla moviola riguardante il fallo di Gatti. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato in tempo reale le notizie più recenti provenienti dal mondo bianconero. Le discussioni e le valutazioni sul campo sono state al centro dell’attenzione, mentre i tifosi seguivano con attenzione gli sviluppi delle questioni legate alla squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 aprile 2026. Di Gregorio è tornato davvero: Superman anche con l’Atalanta. Può riprendersi la Juve?. Ore 09.00 – Di Gregorio è tornato davvero: Superman anche con l’Atalanta. Può riprendersi la Juve? Decisivo il guizzo su Djimsiti Moviola Atalanta Juve, i giornali spazzano via ogni dubbio: mano Gatti non è punibile, braccio aderente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le parole di Spalletti e la moviola sul mano di Gatti Ultimissime Juve LIVE: le parole alla vigilia di Kelly e Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: contusione al polpaccio per Yildz, le parole di Spalletti a SportMediasetOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...