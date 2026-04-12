Ulivieri | Un ex calciatore alla presidenza Federcalcio? Se ne è parlato

Il presidente degli allenatori ha confermato di aver avuto una conversazione con il sindacato dei calciatori riguardo alla possibile candidatura di un ex calciatore alla presidenza della Federcalcio. Ha spiegato che durante il colloquio sono stati affrontati vari nomi e che sono state fatte alcune valutazioni. Non sono stati forniti dettagli sui candidati o sulle conclusioni di tali discussioni.

Un’associazione delle Associazioni? Chissà. Certamente una vicinanza e un consultarsi esiste. Il calcio giocato, per loro, è pane quotidiano. Si trovano al volo. “Abbiamo parlato con l’Associazione calciatori perché vorremmo anche fare le cose insieme” ammette Renzo Ulivieri, grande capo dell’AssoAllenatori. Il tema? Nemmeno dirlo: il futuro della presidenza federale (votano Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Lega Dilettanti, Associazione calciatori e Associazione allenatori). Nessun retroscena pruriginoso o pieghe da dietro le quinte: solo chiacchiere ragionate, una partenza dal basso per vedere chi salirà al. colle della Federcalcio. E per ragionarci un po’ su.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ulivieri: "Un ex calciatore alla presidenza Federcalcio? Se ne è parlato" Ulivieri rivela: «Ex calciatori come prossimo presidente FIGC? Se n’è parlato, ma conta quella cosa»Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in... Leggi anche: Dagospia lancia Maldini alla presidenza del Federcalcio FIGC, Ulivieri: Dimissioni Gravina Noi non eravamo d'accordo, scelta personale