Un ex dirigente ha riferito che si è discusso della possibilità di eleggere ex calciatori come prossimo presidente della FIGC. Tuttavia, ha sottolineato che un aspetto specifico è più rilevante di altri in questa scelta. La questione è stata affrontata recentemente, senza però entrare nei dettagli di eventuali candidature o nomi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora resa nota in merito alla selezione del nuovo presidente.

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© Calcionews24.com - Ulivieri rivela: «Ex calciatori come prossimo presidente FIGC? Se n’è parlato, ma conta quella cosa»

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