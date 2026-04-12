UIL Scuola Campania | il 14 aprile a Napoli il Congresso Regionale

Il 14 aprile 2026 si svolgerà il Congresso Regionale della UIL Scuola Campania presso l’Hotel Continental di Napoli, situato in via Partenope, 38. L’evento si terrà nel pomeriggio e coinvolgerà rappresentanti del settore scolastico della regione. La giornata prevede interventi e confronti tra i partecipanti, con l’obiettivo di discutere questioni legate all’istruzione e alle attività sindacali nel territorio campano.

Il prossimo martedì 14 aprile 2026, la splendida cornice dell’Hotel Continental di Napoli (via Partenope, 38) ospiterà il Congresso Regionale della UIL Scuola Campania. L’evento, intitolato significativamente “La scuola che tiene insieme il Paese”, si aprirà alle ore 8:30 e rappresenterà un momento non solo di bilancio dell’attività svolta, ma una vera e propria officina di idee per affrontare le criticità strutturali del sistema scolastico italiano. Il triennio appena trascorso ha visto l’organizzazione crescere esponenzialmente, consolidando il proprio primato in Campania. Con oltre 20.000 iscritti e il successo travolgente alle ultime elezioni RSU (dove il sindacato ha raccolto ben 35.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Scuola, il 14 aprile a Napoli il congresso regionale della Uil CampaniaRidare centralità alla scuola pubblica come infrastruttura democratica del Paese: è da qui che parte il Congresso regionale della UIL Scuola...

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