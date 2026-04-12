Nella regione della Karamoja, nel nordest dell’Uganda, si verificano ogni quattro mesi scambi di circa 400-900 minori, prevalentemente bambine. Questa pratica coinvolge minori venduti per far fronte alle difficoltà di sopravvivenza, in un'area caratterizzata da terre aride e condizioni di povertà. I dati sono stati raccolti da organizzazioni che monitorano la situazione, evidenziando un fenomeno che si ripete regolarmente nella zona.

Tra le terre aride della Karamoja, nel nordest dell’Uganda, una tragedia silenziosa si consuma ogni quattro mesi con lo scambio di circa 400-900 minori, la maggior parte delle quali bambine. In un territorio che lotta contro una povertà estrema, dove il 70% e l’85% della popolazione vive sotto la soglia di indigenza, il traffico di bambini è diventato una macabra strategia di sussistenza che vede le famiglie coinvolte direttamente nella vendita dei propri figli. La regione, che confina con il Kenya, ha vissuto negli ultimi anni un timido miglioramento della sicurezza grazie alle operazioni governative di disarmo dei civili, ma le tensioni rimangono alte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uganda, l’orrore della Karamoja: 900 minori venduti per sopravvivere

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