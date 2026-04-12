Ucraina Zelensky | la tregua di Pasqua dovrebbe proseguire oltre le festività

Il presidente ucraino ha dichiarato che la tregua di Pasqua dovrebbe continuare anche dopo le festività. Ha aggiunto che il cessate il fuoco rappresenta un primo passo verso la pace. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto. Le parti interessate stanno monitorando gli sviluppi e valutando i prossimi passi da compiere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Zelensky: “Il cessate il fuoco deve diventare un primo passo verso la pace”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il cessate il fuoco annunciato per la Pasqua con la Russia dovrebbe essere esteso anche dopo le festività, trasformandosi in un possibile avvio di un percorso diplomatico più stabile. Secondo Zelensky, l’Ucraina ha già trasmesso a Mosca la proposta di prolungare la tregua e, in caso di rifiuto russo, il mondo potrà valutare chi stia realmente scegliendo la strada della guerra invece di quella della pace. Ha inoltre sottolineato che il rispetto di questa fase di pausa nei combattimenti potrebbe rappresentare un test importante per la volontà politica delle parti coinvolte.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ucraina, Zelensky: la tregua di Pasqua dovrebbe proseguire oltre le festività Ucraina, Zelensky: “Tregua di Pasqua deve continuare oltre le festività”(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il cessate il fuoco di Pasqua con la Russia dovrebbe “continuare oltre le... Leggi anche: Ucraina, fino a domenica sera la tregua della Pasqua ortodossa. Zelensky rilancia i negoziati: “Fine dei raid anche dopo la festività”