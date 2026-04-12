In Ucraina, le celebrazioni della Pasqua ortodossa si sono svolte in un periodo di temporaneo cessate il fuoco, mentre il conflitto armato continua nel paese. I fedeli hanno partecipato alle funzioni religiose, nonostante le tensioni e le difficoltà causate dalla guerra in corso. La festività si è svolta con una presenza significativa di persone in diverse località, nonostante le circostanze di emergenza.

Le celebrazioni pasquali in Ucraina si sono svolte durante un breve cessate il fuoco: i cristiani hanno celebrato la festa ortodossa mentre la guerra è in corso. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua di 32 ore, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Kiev la rispetterà mentre risponderà alle violazioni. Ma l’esercito ucraino ha segnalato 2.299 violazioni entro l’inizio di domenica, inclusi bombardamenti, assalti e attività di droni, sebbene non siano stati registrati attacchi a lungo raggio. Il ministero della Difesa russo ha citato 1.971 presunte violazioni da parte delle forze ucraine. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, la Pasqua ortodossa celebrata durante un breve cessate il fuoco

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