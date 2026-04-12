Ucciso con un colpo di arma da fuoco e poi lasciato in ospedale
Una serata di violenza ha scosso la comunità di Copertino, dove un uomo di 50 anni è stato colpito al collo da un colpo di arma da fuoco. Dopo essere stato ferito, è stato trasportato in ospedale, ma non è sopravvissuto alle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.
COPERTINO – Una serata di sangue sconvolge la comunità di Copertino. Un uomo di 50 anni è morto in seguito a una ferita d’arma da fuoco che lo ha raggiunto al collo. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 20. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in fase di verifica, Tomeo si.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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