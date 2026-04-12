Ucciso con un colpo di arma da fuoco e poi lasciato in ospedale

Una serata di violenza ha scosso la comunità di Copertino, dove un uomo di 50 anni è stato colpito al collo da un colpo di arma da fuoco. Dopo essere stato ferito, è stato trasportato in ospedale, ma non è sopravvissuto alle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.