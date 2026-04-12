Uccidi stanno sulla strada | il padre urlava Il figlio impugnava la pistola Erano già agli arresti

Un episodio si è verificato in una piazza, dove si è scatenata una lite tra un uomo e un ragazzo. Durante il confronto, il padre ha urlato “Uccidi, stanno sulla strada”, mentre il figlio impugnava una pistola. La polizia ha arrestato entrambi i soggetti coinvolti. Non si conoscono ancora le ragioni della discussione, ma i due erano già stati portati in custodia prima di questo episodio.

C'è un pomeriggio. C'è una piazza. C'è una lite. Cose normali, direste. Cose di tutti i giorni. E invece no. Perché ad Atripalda, sabato 4 aprile 2026, quella lite non finisce. Non si smorza, non si raffredda, non si dimentica. Cresce. Fermenta. Esplode.Letteralmente.Lo scontro e l'escalationSono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Milano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne. Impugnava una pistola a salveMilano, 26 gennaio 2026 – Un marocchino di 28 anni – già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia – è morto oggi, poco prima delle 18 di... Il figlio del rapinatore agli arresti domiciliariÈ agli arresti domiciliari Rayan Massa, 18 anni, incensurato, figlio di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni morto dopo essere stato ferito durante...