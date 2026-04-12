Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov | gli highlights del match

Dopo 16 mesi di pausa, il pugile britannico è tornato sul ring affrontando un avversario di livello. La sfida si è conclusa con un risultato che ha attirato l'attenzione degli appassionati di boxe. Durante l'incontro sono stati mostrati momenti di grande intensità, con colpi che hanno segnato la differenza tra i due atleti. L'esito del match rappresenta un importante passo nel percorso del campione, ora di nuovo protagonista nel panorama internazionale.

Tyson Fury è tornato! Dopo 16 mesi di assenza, senza più il titolo di campione WBA, WBC e WBO, perso contro l’ucraino Oleksandr Usyk a maggio 2024 e non riconquistato nella rivincita del dicembre successivo, "The Gipsy King" ha battuto ai punti il russo Arslanbek Makhmudov (120-108, 120-108 e 119-109) sul ring del Tottenham Hotspur Stadium di Londra, davanti a 60 mila spettatori: guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov: gli highlights del match Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek MakhmudovIl rientro di Tyson Fury nel ring è guidato da una logica centrata sul pericolo calcolato, dove la motivazione non è legata a premi o tempistiche, ma... Card completo di Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov annunciato per l'11 aprileUna serata di pugilato di rilievo vede il palcoscenico principale affidato a tyson fury contro arslanbek makhmudov, ma la cartella di contorno... TYSON FURY & ARSLANBEK MAKHMUDOV face off #shorts